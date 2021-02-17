Уровень летальности от COVID-19 в Санкт-Петербурге снизился до 2,9% — власти

Уровень летальности от COVID-19 в Санкт-Петербурге снизился до 2,9%, общая заболеваемость за неделю снизилась на 22%, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Олег Эргашев.

«Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге стабилизируется, есть устойчивый тренд на снижение заболеваемости. Общая заболеваемость за неделю снизилась на 22%, число госпитализаций уменьшилось на 14,5%. Уровень летальности снизился до 2,9%, это почти в три раза меньше показателей первой волны», — сказал Эргашев.

По его словам, коэффициент распространения инфекции составил 0,9.

«Будет ли третья волна, зависит от нас, сколько горожан привьются от коронавирусной инфекции», — сказал Эргашев.

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На сегодняшний день в Санкт-Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 24 стационарах (17 городских и 7 федеральных). В них развернуты 9578 инфекционных коек, из которых свободны — 3771 (39,4%).