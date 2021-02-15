Александр Дрозденко поинтересовался у МИД Финляндии об открытии границ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с Пекка Хаависто, министром иностранных дел Финляндии, задал вопрос касаемо возобновления прежнего сообщения между странами.
Об этом сообщила пресс-служба правительства области в понедельник, 15 февраля. Как отметил Пекка Хаависто, вопрос должен решиться совсем скоро.
Есть у нас надежда, что в скором времени откроется граница и отношение между регионами вернётся в привычное русло, — ответил глава МИД Финляндии.
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05.02.2021 551