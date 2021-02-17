Губернатор Санкт-Петербурга и посол Сербии обсудили сотрудничество в судостроении и фармацевтике

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и посол Сербии в России Мирослав Лазански обсудили перспективы сотрудничества в сфере судостроения, фармацевтики, организации студенческих и школьных обменов, развитии туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Ваша страна — важнейший политический и экономический партнер России. Нас связывает многовековое духовное и культурное единство. И Санкт-Петербург занимает в этих отношениях важное место», — отметил на встрече с послом Беглов.

По словам губернатора, в настоящее время прорабатывается вопрос установления официальных партнерских связей со столицей Сербии. Петербург планирует открыть в Белграде информационный деловой центр, наладить сотрудничество на муниципальном уровне.

Отмечается, что достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Белградом. Если позволит эпидемическая ситуация, оно может быть подписано в этом году.

Губернатор Санкт-Петербурга предложил рассмотреть сотрудничество в сфере фармацевтики и производства медицинской техники, провести видеоконференцию между петербургскими и сербскими специалистами по вакцинации «Спутником V». По словам Лазански, Сербия заинтересована в сотрудничестве с судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Санкт-Петербург готов развивать контакты между вузами Санкт-Петербурга и Сербии, а также организовать обмен студентами и школьниками. Беглов пригласил представителей Сербии принять участие в Петербургском международном образовательном форуме, который пройдет в онлайн-режиме в марте.

«Важно, чтобы наша молодежь общалась друг с другом. Они наше будущее и им хранить историю наших братских народов. Не допускать ее ревизии и пересмотра», — отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

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Также стороны отметили взаимный интерес Санкт-Петербурга и Сербии в культурном обмене и развитии туризма, в том числе медицинско-курортного.