Фото: задержаны лжеэлектрики, обманувшие 28 пенсионеров в Санкт-Петербурге

По информации ivbg.ru, в Петербурге задержали семерых участников организованной группы. Установлена их причастность к 28 эпизодам обмана пожилых людей, ущерб от которых превысил 500 тысяч рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками коммунальных служб, заходили в квартиры жителей Санкт-Петербурга старше 65 лет и убеждали их срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование.

Пенсионерам обещали скидки, а отказывавшихся запугивали штрафами и тюрьмой. Пожилые люди приобретали оборудование по цене в несколько раз выше рыночной. Например, за установку автоматического электровыключателя и детектора утечки газа, которые стоят около 3000 рублей, мошенники требовали 25000 рублей.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал об обысках, которые проходили в организации, навязавшей пенсионеру из Луги фильтр за 22 тысячи рублей.