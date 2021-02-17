Петербургский суд запретил на территории страны ещё четыре аниме — «Князь Тьмы и Герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах».

Василеостровский районный суд Петербурга запретил распространение на территории страны ещё четыре японские анимации: «Князь Тьмы и Герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах», об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.

Суд признал информацию подаваемой в аниме вредоносной и запрещенной для распространения. Видео уже были заблокированы на сайте по ссылкам, опубликованным пресс-службой. Об этом рассказали Невские новости.