Права 5 тысяч дольщиков в 26 регионах России восстановлены в январе

Права 5 тысяч дольщиков, которые купили квартиры в 76 домах в 26 регионах, были восстановлены в январе 2021 года, говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

Как указывается в нем, в январе 2021 года из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) были исключены 76 домов, введенных в эксплуатацию. Мероприятия по завершению их были предусмотрены в «дорожных картах» регионов.

Большая часть, 29 объектов, приходится на Краснодарский край. В Подмосковье сдали семь объектов, Сахалинской и Ростовской областях — по четыре объекта, Волгоградской и Саратовской областей – по три объекта.

Кроме того, по два объекта приходятся на Иркутскую, Ленинградскую, Новосибирскую области, Удмуртию, Хабаровский край и Башкирию. В остальных регионах (Смоленская, Омская, Орловская, Владимирская, Ярославская области, Бурятия, Калмыкия, Северная Осетия, Мордовия, Чеченская и Чувашская республики, Москва, Санкт-Петербург, Пермский край) расположено по одному объекту.

В настоящее время в реестре находится 2849 проблемных объектов общей площадью более 17 миллионов квадратных метров.