Бывший заместитель главы Колпинского района Наталия Путиловская назначена на должность председателя комитета по образованию Петербурга.

Распоряжении о назначении Наталии Путиловской на новую должность подписал губернатор Александр Белов 17 февраля. В обязанности Путиловской будет входить работа над реформированием системы финансирования школ, в том числе разработкой системы грантовой поддержки для учреждений, имеющих определенный профиль.

К исполнению своих обязанностей Наталия Путиловская приступает с сегодняшнего дня. Ранее Путиловская занимала должность заместителя главы Колпинского района. Об этом рассказали в «Фонтанке».