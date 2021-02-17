Петербуржцев призывают оставлять жалобы на плохую уборку снега

Автор: Анастасия Щербакова
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Петербуржцев призывают оставлять жалобы на плохую уборку снега уборка снега, Снегопады в Ленобласти, Снег в Санкт-Петербурге, Петербург, Николай Бондаренко

Вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал о важности отзывов и обращений горожан по поводу уборки снега, именно на их основе будут проводить проверки.

Для контроля ситуации по снегоуборке создадут графика рабочих объездов районов. Именно жалобы петербуржцев лягут в основе проверок.

Николай Бондаренко рассказал об итогах работы коммунальных служб во время снегопада, который прошел в Петербурге с 15 по 16 февраля. Руководители, отвечающие за уборку, всю ночь провели на рабочих местах. Главные дорожные магистрали были оперативно очищены от снега. Было задействовано 1 136 единиц техники и более 7 тыс. дворников для борьбы с сильнейшим снегопадом в эти дни, заявили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

На прошлой неделе из города вывезли более 140 тыс. кубометров снега. Около тысячи единиц техники задействовали для уборки снега. Об этом рассказали Невские Новости.

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16.02.2021 136
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