Фото: в Ленобласти вандалы сломали пять «умных» остановок за 200 тыс. рублей каждая

Неизвестные вандалы за два месяца разломали пять противоаварийных остановочных павильонов в Вартемягах, Елизаветино и на Дороге жизни в Ленинградской области. Каждая остановка стоит около 200 тысяч рублей.

Средства на противоаварийные остановочные павильоны выделялись из бюджета. Благодаря противоударной конструкции они служили не только по прямому назначению, но и защищали от непогоды.

«Некоторые люди не понимают, либо не хотят понимать: бюджетные средства – это налоги каждого из нас», – комментируют происходящее в областном дорожном комитете

Также от действий вандалов в Ленинградской области страдают барьерное ограждение и знаки. За вандализм положен штраф до 40 тысяч рублей или до трех месяцев ареста. Если вандализм совершен группой лиц – до трех лет лишения свободы.

Фото: online47.ru