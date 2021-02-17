Путин предложил подумать над введением продуктовых сертификатов для бедных

Как сообщает «Коммерсант», соответствующее предложение президент России озвучил на встрече с руководителями фракций Государственной думы.

«Продовольственные сертификаты – мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать», – сказал Владимир Путин

По мнению президента, этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии COVID-19. Однако он считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Дмитрий Песков признал падение доходов россиян.