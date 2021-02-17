Мгновенная карма: в Ленобласти мужчина решил устроить незаконную свалку и застрял в поле

Между поселками Виллози и Красным Селом неизвестный решил выбросить строительный мусор посреди поля. В итоге покинуть место только что образовавшейся свалки он не смог — его микрогрузовик застрял в снегу.

Фото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти"

О недобросовестном поступке мужчины и мгновенной ответственности рассказали в группе Вконтакте Дежурный по Ленобласти. Как сообщил очевидец, водитель микрогрузовика с номером Е953ХМ198 выгрузил целый кузов строительного мусора в мешках прямо в поле. Однако покинуть место «преступления» сразу не получилось. Колеса машины буксовали на одном месте.

Спустя время на выручку застрявшему в поле приехал товарищ на внедорожнике и вытащил тросом грузовик. Как скоро наступит административная ответственность устроившего свалку в неположенном месте, пока неизвестно.