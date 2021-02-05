Свалку на Индустриальном проспекте превратят в депо электробусов

К 2024 году на месте незаконной свалки в Красногвардейском районе Петербурга собираются обустроить парк общественного электротранспорта.

О задумке и реализации проекта поделился Евгений Разумишкин, глава Красногвардейского района. По его словам, возведение объекта займет 4 года. Однако на данный момент с территории, на которой планируется парк, даже не вывезли мусор. Чиновник отметил, что на это были веские причины.

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Обустройством территории начнут заниматься уже в этом году, сообщил Евгений Разумишкин: