Свалку на Индустриальном проспекте превратят в депо электробусов

Автор: Анастасия Щербакова
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К 2024 году на месте незаконной свалки в Красногвардейском районе Петербурга собираются обустроить парк общественного электротранспорта. 

О задумке и реализации проекта поделился  Евгений Разумишкин, глава Красногвардейского района. По его словам, возведение объекта займет 4 года. Однако на данный момент с территории, на которой планируется парк, даже не вывезли мусор. Чиновник отметил, что на это были веские причины.

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Обустройством территории начнут заниматься уже в этом году, сообщил Евгений Разумишкин:

«Документация на торги уже подготовлена. После этого на территории планируется реализовать проект первого электробусного парка на территории Северо-Западного региона».

 

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