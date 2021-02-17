В Ленобласти зафиксирован прирост цен на свинину, яйца и колбасу

Причиной подорожания в Ленинградской области данных продуктов связано с увеличением стоимости импортных кормов и оборудования. Также в регионе зафиксирован прирост инфляции до 4,3 %.

Северо-Западное управление ЦБ привело данные, согласно которым за год инфляция в Ленобласти составила 4,3%. Это выше на 0,2 % декабрьского значения.

«Динамику инфляции в регионе в основном определяли временные общефедеральные факторы – рост издержек производителей, в том числе из-за ослабления рубля в прошлом году, сокращение предложения отдельных видов продовольственных товаров», — поясняют в ведомстве.

Касаемо подорожания куриного, свиного мяса, яиц и колбасных изделий, то в управлении связывают это с подорожанием импортных кормов и спецоборудования.

Отмечается, что годовая инфляция по стране составила 4,8 %.