В Ленобласти за судьбой птиц будут следить общественные инспекторы

Ко Дню орнитолога в Северо-Западном управлении Росприроднадзора 19 февраля орнитологам будут вручены «корочки» общественных инспекторов по охране пернатых.

Благодаря полученным удостоверениям специалисты смогут устраивать проверки надлежащего содержания животных в питомниках. Особое внимание орнитологами будет уделено разъяснительной работе на тему спасения хищных птиц.

Эксперты расскажут жителям области, когда птице нужна помощь орнитолога и куда обращаться в таких случаях. Также специалисты планируют разъяснить, в каких случаях вмешательство неподготовленного человека может только причинить вред пернатому.