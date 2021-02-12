На территориях Колпинского, Пушкинского и Красногвардейского районов будут построены городские приюты для животных. Власти приступили к разработке «дорожной карты».

Управлением ветеринарии и Комитетом по строительству проработан проект приюта для животных на 200 собак и 100 кошек. Целесообразно построить приюты на территории Колпинского, Пушкинского и Красногвардейского районов, сообщили в Смольном.

Вице-губернатор Эргашев дал поручение в кратчайшие сроки решить вопрос размещения оказавшихся на улице питомцев, так как этот вопрос очень волнует горожан, рассказали в «Фонтанке».