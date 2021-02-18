Эрмитаж исследует вещи с выставки о Фаберже после сообщений о подделках

Эксперты Эрмитажа проведут лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки «Фаберже – ювелир императорского двора» после сообщений о наличии подделок, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме Пиотровскому, что на выставке вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. На сайте Эрмитажа выложена вступительная статья Пиотровского в каталоге выставки. В ней говорится, что массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена. Пиотровский отметил, что документы, квитанции, наличие клейм лишь частично помогают установить подлинность.

«Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца», — сообщил Пиотровский во время онлайн-лекции, посвящённой работе референтного центра музея.

По его словам, будут изучены и документы коллекционных вещей.

«Изучение документов — это другое направление работы. Был доклад Александра Иванова (гендиректор Музея Фаберже в Баден-Бадене — ред.), связанный с новыми появившимися вещами Карла Фаберже. По всем этим документам есть архивные ссылки, мы будем изучать дальше», — сказал Пиотровский.

Директор Эрмитажа добавил, что ещё один способ исследования вещей — искусствоведческий.

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