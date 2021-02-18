Депутаты Санкт-Петербурга приняли закон, изменяющий правила расселения коммуналок

Депутаты Санкт-Петербурга приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому жители города не смогут одновременно состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и участвовать в программе «Расселение коммунальных квартир».
Согласно законопроекту, из перечня нуждающихся в улучшении жилищных условий будут исключены жители Санкт-Петербурга, проживающие в коммунальных квартирах, подлежащих расселению в рамках целевой программы. При этом живущие в коммунальных квартирах льготники, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды, по-прежнему подлежат постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов, против – три парламентария.
Вам будет интересно
По данным следствий, для организации мошеннической схемы он открыл на клиентов срочные вклады, на которые перевел деньги. Следствие полагает, что 30-летний...
15.02.2021 201