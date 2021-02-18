Жительница Янино зарезала возлюбленного и сообщила об этом в полицию

По информации ivbg.ru, 17 февраля около 23:30 на телефон экстренных служб сообщили о поножовщине в квартире дома на улице Голландской в Янино Всеволожского района.

За несколько минут до звонка 34-летняя местная жительница в ходе ссоры ударила ножом 40-летнего возлюбленного. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следствие установило, что перед ссорой пара выпивала алкогольные напитки. Женщина сама сообщила о произошедшем в полицию.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как мигрант ударил ножом и ограбил медсестру, но похищенное вернул прохожий в Санкт-Петербурге.