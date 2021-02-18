Мишустин: публичные слушания  станут доступны даже в самых небольших поселениях

Автор: Гузель Галимова
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Правительство России продолжает совершенствовать систему местного самоуправления – теперь смогут более активно участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, такое голосование будет доступным даже в самых небольших поселениях через портал госуслуг или официальный сайт органа местного самоуправления. 

«Важно, чтобы при обсуждении инициатив мнение каждого жителя было услышано. Когда речь идет о проектах городского благоустройства, строительстве социально значимых объектов, то есть всех вопросах, которые прямо касаются качества жизни людей, их настроения и самочувствия», — заявил Мишустин.

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16.02.2021 111
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