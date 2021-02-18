В Госдуме приняли законопроект о налоговых вычетах за занятия в спортзале — 13 % можно будет вернуть тем, кто купил абонемент в спортзал.

Россиян решили поощрять за занятия спортом. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вернуть 13% от покупки абонемента в спортзал. Максимальная сумма, которую зачтут — 120 тыс. рублей. 13 % от нее составят 15,6 тыс. рублей. Нововведение вступит в силу 1 января 2022 года, сообщил в Совфеде глава Минспорта Олег Матыцин.

Детей тоже собираются приобщать к спорту при помощи СМИ и занятий в школах. Самым маленьким будут показывать мультики о спортсменах и физкультуре. Также госдума 16 февраля вернула детским тренерам статуса педагогов. Об этом рассказали Невские новости.