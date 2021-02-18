В 2022 году Центробанк РФ собирается разработать систему быстрых платежей, которая позволит передавать деньги друг другу посредством номера телефона.

О готовящемся запуске нового проекта рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. По её словам новая система начнет свою работу в 2022 году, после чего можно будет говорить о её эффективности.

Напоминаем, что систему быстрых платежей уже запустили в России в конце января 2019 года. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Об этом рассказали 47news.