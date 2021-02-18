Юбилей Александра Невского отметят в Ленобласти с особым размахом

На территории Ленобласти в рамках празднования 800-летия Александра Невского пройдут мероприятия, включенные во всероссийскую программу юбилейных торжеств.

Сегодня, 18 февраля, прошел круглый стол, посвященный подготовке к празднованию 800-летия Александра Невского. Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал присутствующим, что на территории 47 региона будет организовано несколько площадок для празднования, также запланированы историко-культурный фестиваль и многое другое.

Ключевым событием глава региона назвал — открытие в деревне Пустынка Тосненского района памятника Александру Невскому. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами. Здесь же в 2021 году начнётся создание природно-исторического парка.

«Этот проект станет новой точкой притяжения в Ленобласти для паломников и туристов. Я хочу, чтобы мы не только провели мероприятия, но оставили что-то ценное нашим потомкам, тем, кто дальше будет прославлять и нашу область, и имя великого князя Александра Невского», — сказал глава региона.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».

Ранее в Ленобласти был создан региональный оргкомитет по вопросу празднования юбилея благоверного князя, который Александр Дрозденко возглавил сам.