Юбилей Александра Невского отметят в Ленобласти с особым размахом

На территории Ленобласти в рамках празднования 800-летия Александра Невского пройдут мероприятия, включенные во всероссийскую программу юбилейных торжеств.
Сегодня, 18 февраля, прошел круглый стол, посвященный подготовке к празднованию 800-летия Александра Невского. Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал присутствующим, что на территории 47 региона будет организовано несколько площадок для празднования, также запланированы историко-культурный фестиваль и многое другое.
Ключевым событием глава региона назвал — открытие в деревне Пустынка Тосненского района памятника Александру Невскому. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами. Здесь же в 2021 году начнётся создание природно-исторического парка.
Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».
Ранее в Ленобласти был создан региональный оргкомитет по вопросу празднования юбилея благоверного князя, который Александр Дрозденко возглавил сам.