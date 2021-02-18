В аэропорту Пулково более 13 часов ожидают свой рейс в Занзибар около 300 пассажиров. Авиакомпания говорит о технических проблемах.

Рейс в Танзанию из Петербурга не может вылететь более 13 часов. Сообщается что в аэропорту сидят 300 человек, компания не предоставила никаких услуг пассажирам.

AZUR air утверждает, что всему виной петербургские морозы. Рейс должен был вылететь в 4 утра. Сейчас на табло указано новое время вылета — 19:00. У компании особых надежд на него нет: незадолго до четырёх часов вечера пассажиров начинают размещать в гостинице.

Пресс служба компании ищет резервный самолет и приносит извинения пассажирам. Точной информации о вылете у них до сих пор нет.

«Самолёт обледенел. Нас уже посадили, но при запуске двигателей что-то задымилось. Нас вернули в терминал вместе с багажом», — продолжает читательница, добавляя, что резервное судно было, но улететь на нём тоже не вышло. — «Сломалось. Представитель компании говорит, что о другом пока не договориться» — рассказал один из пассажиров.

Об этом рассказала «Фонтанка».