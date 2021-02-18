Бренду бумаги SvetoСopy из Светогорска исполнилось 25 лет

В 2021 году бренду SvetoCopy, первой офисной бумаги, произведенной в России по международным стандартам качества, исполняется 25 лет.

Первая пачка офисной бумаги SvetoCopy была произведена в 1996 году в Светогорске Выборгского района Ленинградской области. С тех пор выпущено 1,7 миллиарда пачек офисной бумаги для потребителей как на внутреннем рынке, так и за рубежом – в 41 стране.

Компания не только занимается производством бумаги, но и реализует социальные проекты по всей России на общую сумму в $11 млн. Кроме того, компания продвигает принципы устойчивого лесопользования. Взамен одного вырубленного дерева International Paper Россия высаживает 3-4 новых сеянца с целью развития лесов.