Неизвестный ограбил ювелирный магазин в Лодейном Поле

Ограбление ювелирного магазина произошло накануне, 18 февраля, в торговом центре на улице Ленина в Лодейном Поле.

По словам сотрудницы магазина, в магазин зашел мужчина в синей куртке со светоотражателями, камуфляжных брюках и маске. Он оттолкнул продавщицу, перемахнул через прилавок и, собрав 10 планшеты с ювелирными изделиями, скрылся с места преступления. С собой он унес различные браслеты и цепочки. Общий размер ущерба пока не установлен.

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