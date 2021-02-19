Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена и после 2024 года

Программу льготного ипотечного кредитования в России могут продлить и после 2024 года, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Однако ее механизмы, вероятно, изменят. Правительство России планирует пересмотреть условия льготной ипотеки после 2024 года.

«В любом случае в 2024 году ипотеку продлим, предложим новые механизмы по ипотеке, может быть, где-то будут какие-то ограничения, но незначительно. <…> мы эту программу бросать не будем, мы все равно ипотеку будем продлевать», — сказал Хуснуллин в ходе совещания в Екатеринбурге.

Напомним, российское правительство продлило программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года.