Льготная ипотека продлена продлена для жителей Ленобласти еще на девять месяцев

Максимальная сумма кредита для жителей Ленобластей при первоначальном взносе 15% стоимости жилья составляет 12 млн рублей по ставке 6,5% годовых

Ставка в 6,5% распространяется на всю территорию региона, включая новые города —Кудрово и Мурино. Напомним, что запустить льготную ипотеку под 6,5 %. предложил Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Отметим, что в Ленобласти действует программа поддержки жителей села — «Сельская ипотека», доступная вне зоны агломерации. По ней ставка составляет около 3 %. Список сельских агломераций, где можно получить ипотеку до 3% годовых, утвержден государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий Ленобласти» и размещен на сайте комитета по АПК.