По итогам всероссийского конкурса воспитатель из Соснового Бора стала одной из лучших

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Эльвира Калиниченко, сотрудница одного из детских садов Соснового Бора, стала призером всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020». Теперь она в списке 15 лучших воспитателей России.

воспитатель года
Фото: 47channel

В конкурсе, который прошел в Перми, приняли участие 80 педагогов со всей страны. Из них 15 стали лауреатами, в том числе — Эльвира Калиниченко. Мероприятие должно было пройти раньше, однако пандемия коронавируса этому помешала.

На данный момент Эльвира Калиниченко уже вернулась к работе. Она отметила, что без команды методистов и своих коллег ей не удалось бы стать одной из лучших воспитательниц страны.

Вам будет интересно
По итогам всероссийского конкурса воспитатель из Соснового Бора стала одной из лучших Сосновый Бор, премия, конкурс, детский сад
Викинги из Выборга получи Гран-при Национальной премии «Маршруты России 2020»
Проект «Остров Викингов» стал лучшим в номинации «Приключенческий маршрут». «Остров Викингов» создан морской дружиной «РУС» в Выборгском районе Ленобласти. Авторы проекта...
11.02.2021 206
Автор