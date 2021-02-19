По итогам всероссийского конкурса воспитатель из Соснового Бора стала одной из лучших

Эльвира Калиниченко, сотрудница одного из детских садов Соснового Бора, стала призером всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020». Теперь она в списке 15 лучших воспитателей России.
В конкурсе, который прошел в Перми, приняли участие 80 педагогов со всей страны. Из них 15 стали лауреатами, в том числе — Эльвира Калиниченко. Мероприятие должно было пройти раньше, однако пандемия коронавируса этому помешала.
На данный момент Эльвира Калиниченко уже вернулась к работе. Она отметила, что без команды методистов и своих коллег ей не удалось бы стать одной из лучших воспитательниц страны.
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