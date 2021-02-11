Викинги из Выборга получи Гран-при Национальной премии «Маршруты России 2020»

Проект «Остров Викингов» стал лучшим в номинации «Приключенческий маршрут».

«Остров Викингов» создан морской дружиной «РУС» в Выборгском районе Ленобласти. Авторы проекта воссоздали поселение варягов ─ нескольких построек различного назначения, расположившихся на скалистом мысу: длинный дом, гридница, кузница, дом Годи. Здесь путешественники наряжаются в аутентичную одежду, сшитую по археологическим находкам IX-XI веков, и начинают путешествие во времени, по предполагаемому маршруту передвижения Рюрика.

Напомним, что в Приозерском районе Ленобласти активно готовятся к новому туристическому сезону. В рамках российско-финского туристического проекта создаются исторический водный маршрут «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» и скальные экотропы. Также водным маршрутом туристы смогут пройти от Ладожской крепости до Лодейного поля.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также на территории региона устанавливают информационные щиты с QR-кодами, которые помогут путешественникам сориентироваться на основных туристических маршрутах.