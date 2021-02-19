Завод в Ульяновке, который производит упаковку для мировых брендов, посетил глава Тосненского района

Глава Тосненского района Андрей Клементьев в своем Instagram-аккаунте провел гид по предприятию «Тубекс», который занимается производством упаковки для косметической и фармацевтической продукции.

О визите главы Тосненского района на завод поделился портал 47channel. Андрей Клементьев в Instagram рассказал, что на предприятии изготавливают тубы для кремов, шампуней, зубной пасты и прочих товаров, пользующихся спросом по всей стране.

Так, тюбик для клея «Момента» немецкой компании Henkel произведен именно здесь — в Ульяновке. Также предприятие обеспечивает продукцией и соседние заводы, действующие на территории Тосненского района. Помимо этого, Андрей Клементьев рассказал, что коробки для компании Максидом и ИКЕА также производят на заводе «Тубекс».