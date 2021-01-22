«Тосненский комбикормовый завод» принял участие в нацпроекте «Производительность труда»

Эксперты Регионального центра компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда» обучат сотрудников «Тосненского комбикормового завода».

Запланированы девять практических занятий. В рамках тренингов сотрудников предприятия обучат практикам и методике внедрения бережливого производства.

В национальном проекте предприятие приняло участие в конце 2020 года. Пилотным проектом для внедрения практики бережливого производства стала линия по производству упакованных кормов для мелких животных.

Всего в нацпроекте «Производительность труда» в 2020 году принимали участие 17 организаций из Ленинградской области. В 2021 году – уже 39. Стать участником программы могут организации из приоритетных отраслей. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте производительность.рф.

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