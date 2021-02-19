Погранслужба Украины прокомментировала нападение на охранника консульства в Петербурге

Пострадавшим от ножевого ранения в украинском консульстве в Петербурге оказался сотрудник Госпогранслужбы Украины.

Как уточнила иностранная служба пограничник получил два удара ножом, но успел среагировать, благодаря чему удары оказались не смертельными.

«Человек без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными», — отмечают в иностранном ведомстве.

Также стало известно, что нападавший был записан на приём в генконсульство в Петербурге.

Ранее ivbg.ru публиковало видео нападения с ножом неизвестного мужчины на охранника консульства Украины в Северной столице.