Погранслужба Украины прокомментировала нападение на охранника консульства в Петербурге

Пострадавшим от ножевого ранения в украинском консульстве в Петербурге оказался сотрудник Госпогранслужбы Украины.
Как уточнила иностранная служба пограничник получил два удара ножом, но успел среагировать, благодаря чему удары оказались не смертельными.
«Человек без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными», — отмечают в иностранном ведомстве.
Также стало известно, что нападавший был записан на приём в генконсульство в Петербурге.
Ранее ivbg.ru публиковало видео нападения с ножом неизвестного мужчины на охранника консульства Украины в Северной столице.
Вам будет интересно
Охранника украинской дипломатической миссии в доме № 1 на улице Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге 19 февраля ударил ножам 34-летний Назар С. После...
19.02.2021 46