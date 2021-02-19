Видео: охранника консульства Украины несколько раз ударили ножом – его увезли на скорой

Охранника украинской дипломатической миссии в доме № 1 на улице Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге 19 февраля ударил ножам 34-летний Назар С.

После нападения на 31-летнего охранника агрессор пытался сбежать. Возле здания находился наряд полиции, который оперативно задержал злоумышленника. Потерпевшему полицейские вызвали экипаж скорой помощи.

Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу. Его ранение врачи оценивают как легкое. На видео видно, как агрессор с бумагами звонит в дверь и сразу наносит несколько ударов открывшему ему охраннику.