Суд снял запрет на строительство ресторанного комплекса в Мурино

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее глава Всеволожского района подписал постановление об отмене разрешения на строительство гастро-молла в Мурино. Однако Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области решил иначе.

Как сообщило издание Коммерсант, все началось с того, что «Рента Инвест», которая решила заняться строительством ресторанного молла,  пожаловалась на препятствование началу работ в администрацию губернатора Ленобласти. В жалобе компания указывала, что земля во Всеволожском районе, на которой должна начаться стройка, была включена в ЗНОП (земельное насаждение общего пользования) ошибочно, т.к. эта территория находится у «Рента Инвест» в собственности.

В итоге Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительным постановление главы Всеволожского района об отмене разрешения на строительство ресторанного комплекса в Мурино. Также Всеволожская прокуратура инициировала привлечение должностных лиц к ответственности.

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