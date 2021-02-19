Суд снял запрет на строительство ресторанного комплекса в Мурино

Ранее глава Всеволожского района подписал постановление об отмене разрешения на строительство гастро-молла в Мурино. Однако Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области решил иначе.

Как сообщило издание Коммерсант, все началось с того, что «Рента Инвест», которая решила заняться строительством ресторанного молла, пожаловалась на препятствование началу работ в администрацию губернатора Ленобласти. В жалобе компания указывала, что земля во Всеволожском районе, на которой должна начаться стройка, была включена в ЗНОП (земельное насаждение общего пользования) ошибочно, т.к. эта территория находится у «Рента Инвест» в собственности.

В итоге Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительным постановление главы Всеволожского района об отмене разрешения на строительство ресторанного комплекса в Мурино. Также Всеволожская прокуратура инициировала привлечение должностных лиц к ответственности.