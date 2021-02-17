В Никольском к концу года завершат строительство водопровода за 134 млн рублей

К осени 2021 года в Тосненском районе в городе Никольское закончат строительство нового водопровода. Старые трубы демонтируют.

На сайте госзакупок 17 февраля объявили конкурс на строительство «Большого Невского водовода» в городе Никольское. Тендер стоимостью 134 миллиона рублей был размещен на портале 17 февраля, в среду. Средства на строительство объекта выделят из бюджета области.

«Сейчас в городе также ведется строительство двух резервуаров чистой воды по 9 тысяч кубометров каждый и новой насосной станции», — рассказали в ГУП «Леноблводоканал».