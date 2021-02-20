Кальян стал причиной припадка у девочки-подростка из Всеволожского района

Она потеряла сознание и начала биться в конвульсиях.
По информации экстренных служб, происшествие случилось в посёлке Лесное Всеволожского района вечером 19 февраля. У подростка произошел припадок от курения кальяна.
Отмечается, что девочка потеряла сознание и начала биться в судорогах.
Прибывшие на место происшествия медики помогли девочке, с ней все в порядке.
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10.02.2021 161