Кальян стал причиной припадка у девочки-подростка из Всеволожского района

Автор: Александр Селиванов
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Она потеряла сознание и начала биться в конвульсиях.

По информации экстренных служб, происшествие случилось в посёлке Лесное Всеволожского района вечером 19 февраля. У подростка произошел припадок от курения кальяна.

Отмечается, что девочка потеряла сознание и начала биться в судорогах.

Прибывшие на место происшествия медики помогли девочке, с ней все в порядке.

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