Порты России готовы принимать любые грузы из Белоруссии, не только нефтепродукты

Принятие решения о перенаправлении нефтепродуктов в российские порты — Калининград и Усть-Лугу — приведет к дополнительной загрузке портовых терминалов.

Россия получит положительный экономический эффект от переориентации грузопотоков из Белоруссии на российские морские порты, которые готовы принимать грузы различной номенклатуры из соседней страны, полагают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

В пятницу Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение, предусматривающее возможность перевалки белорусскими предприятиями на экспорт в морских портах РФ на Балтике 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 миллиона в 2021 году, 3,2 миллиона в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Вместе с тем на 2021 год согласован как гарантированный меньший объем — около 2 миллионов тонн. Стороны также планируют проработать условия экспорта белорусских калийных удобрений через российские порты.

По словам координатора проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анны Горновой, увеличение загрузки портов — это дополнительная прибыль.

«Белоруссия экспортирует ежегодно около 11 миллионов тонн нефтепродуктов в Великобританию, Украину, Нидерланды, Польшу, в Азию, Африку, Латинскую Америку и США. Основную конкуренцию российским портам на Балтике до недавнего времени по белорусским грузам составляли прибалтийские порты», — рассказывает эксперт. Например, компания «Нафтан» ранее переваливала свои грузы через Клайпеду (Литва) и Вентспилс (Латвия).

Горнова отмечает, что принятие решения о перенаправлении нефтепродуктов в российские порты — Калининград и Усть-Лугу — приведет к дополнительной загрузке портовых терминалов.

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