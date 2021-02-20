Вопрос открытия допклассов для детей с аутизмом в Санкт-Петербурге решат к апрелю – омбудсмен

Власти Санкт-Петербурга к апрелю урегулируют вопрос открытия дополнительных инклюзивных классов для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в следующем учебном году, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.
Ранее родители будущих первоклассников, у которых диагностирован аутизм или расстройство аутистического спектра, разместили в интернете петицию в адрес городских властей, выразив обеспокоенность отсутствием мест в специализированных «ресурсных» классах для таких категорий учеников. По информации авторов петиции, которую подписали около 40 тысяч человек, вместо этого предлагается обучение в коррекционных школах, где не реализуются соответствующие инклюзивные практики. Как сообщали в городском комитете по образованию, власти изучают возможность открытия дополнительных классов для детей с РАС в новом учебном году.
По словам детского омбудсмена, сейчас в городе работают 15 «ресурсных» классов для детей разного возраста, где учатся 52 ученика. В новом учебном году в первый класс должны пойти около 30 детей с расстройством аутистического спектра.