Вопрос открытия допклассов для детей с аутизмом в Санкт-Петербурге решат к апрелю – омбудсмен

Власти Санкт-Петербурга к апрелю урегулируют вопрос открытия дополнительных инклюзивных классов для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в следующем учебном году, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Ранее родители будущих первоклассников, у которых диагностирован аутизм или расстройство аутистического спектра, разместили в интернете петицию в адрес городских властей, выразив обеспокоенность отсутствием мест в специализированных «ресурсных» классах для таких категорий учеников. По информации авторов петиции, которую подписали около 40 тысяч человек, вместо этого предлагается обучение в коррекционных школах, где не реализуются соответствующие инклюзивные практики. Как сообщали в городском комитете по образованию, власти изучают возможность открытия дополнительных классов для детей с РАС в новом учебном году.

«Уверена, в течение марта указанный вопрос органами управления и образования Санкт-Петербурга будет решен. Ситуация находится на моем личном контроле», — написала Митянина на своей странице в Facebook по итогам встречи с вице-губернатором Санкт-Петербурга Ириной Потехиной, которая курирует образовательную сферу.

По словам детского омбудсмена, сейчас в городе работают 15 «ресурсных» классов для детей разного возраста, где учатся 52 ученика. В новом учебном году в первый класс должны пойти около 30 детей с расстройством аутистического спектра.

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