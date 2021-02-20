Мораторий на снос ларьков и павильонов в Санкт-Петербурге продлят до конца 2021 года – Борис Титов

Мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО) в Санкт-Петербурге будет продлен до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Титов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили ситуацию в экономике, малом и среднем предпринимательстве, договорились о продлении до конца 2021 года моратория на снос нестационарных торговых объектов.

«Мы знаем, что из-за пандемии в Санкт-Петербурге затормозилась часть крупных инвестиционных проектов, их надо выводить из этого состояния. Но другая большая часть экономики города связана с торговлей, в том числе нестационарной. В нынешних условиях надо немного сократить программы по «расчищению города», по сносу этих киосков и павильонов. Поэтому договорились о продлении моратория на снос нестационарных торговых объектов до конца 2021 года. Если уж совсем какая-то серьезная техническая проблема – вроде кабелей высокого напряжения над объектом, то вопросы будут решаться индивидуально», — отметил Титов, слова которого приводятся в сообщении.

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Отмечается, что Титов напомнил о законопроекте о нестационарных торговых объектах, который разработан вместе с Минпромторгом. По его мнению, одновременно с годовым мораторием на демонтаж НТО нужно прорабатывать регламент предоставления компенсационных мест вне зависимости от того, какой тип договора был заключен с владельцем – договор аренды или договор размещения.