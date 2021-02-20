Мораторий на снос ларьков и павильонов в Санкт-Петербурге продлят до конца 2021 года – Борис Титов

Мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО) в Санкт-Петербурге будет продлен до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Титов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили ситуацию в экономике, малом и среднем предпринимательстве, договорились о продлении до конца 2021 года моратория на снос нестационарных торговых объектов.
Отмечается, что Титов напомнил о законопроекте о нестационарных торговых объектах, который разработан вместе с Минпромторгом. По его мнению, одновременно с годовым мораторием на демонтаж НТО нужно прорабатывать регламент предоставления компенсационных мест вне зависимости от того, какой тип договора был заключен с владельцем – договор аренды или договор размещения.