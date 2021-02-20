Борис Титов не увидел закрытых ресторанов в Санкт-Петербурге, где ослабили COVID-ограничения

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе визита в Санкт-Петербург заявил, что не увидел закрытых ресторанов после ослабления коронавирусных ограничений на работу общепита.

Как сообщается на сайте бизнес-омбудсмена, Титов в пятницу встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Мы обсудили с Александром Дмитриевичем сегодняшнюю ситуацию с бизнесом в северной столице, понимая все огромные сложности, связанные с пандемией. Некоторые ограничения действуют до сих пор, но мы видим, как быстро они снимаются. Быстрее, чем в других регионах России», — сказал Титов, слова которого приводятся в сообщении.

«Сегодня прошлись по городу, все работает. Не видели закрытых ресторанов. Более того, во многих местах запись, нас сегодня не хотели на завтрак сажать без предварительного резервирования», — добавил он.

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В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января была полностью приостановлена работа общепита. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 МСК, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью. Круглосуточная работа баров, ресторанов и кафе была возобновлена с 30 января.