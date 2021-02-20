Движение автомобилей перекроют по улице Академика Харитона на сутки с 25 по 26 февраля.

В Петербурге из-за проведения съемок художественного фильма «Агентство Справедливость», проводимые ООО «Велес», движение всех транспортных средств по улице Академика Харитона в Петербурге перекроют на один день.

Проезд по улице от Заповедного моста до дома № 7 будет закрыт с 12:00 25 февраля и откроется только под утро следующего дня, в 4:00 26 февраля.

Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры, как стало известно Невским новостям.