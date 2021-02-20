Делегация от Ленобласти угостит белорусов сидром и выборгским кренделем на 880 тысяч рублей

Ленобласть примет участие в выставке «Отдых-2021» в Белоруссии, на которой представит памятные места региона и угощения. Однако для этого необходимо найти подрядчика.

На сайте госзакупок до 23 марта пройдет отбор предложений от потенциальных подрядчиков, которые смогут организовать участие Ленобласти в мероприятии «Отдых-2021». Выставка состоится в период с 23 по 25 апреля в Минске. Будущий исполнитель контракта получит 880 тысяч рублей на организацию поездки представителей Ленобласти.

Техзадание включает в себя организацию и оформление места на выставке. Необходимо будет накрыть стол, на котором будут представлены традиционные угощения из региона, например, крендели или вепсские калитки. В качестве напитка представят тосненский сидр.

Главной целью поездки станет демонстрация проекта «Серебряное ожерелье России». Для этого подрядчику необходимо будет организовать проезд и проживание в Минске двух делегатов от области.