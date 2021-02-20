Во Всеволожске на 8 лет осудили мигранта за убийство женщины

Присяжные на заседании Всеволожского городского суда признали виновным уроженца Таджикистана за убийство местной жительницы. Ближайшие 8 лет и 6 месяцев он проведет в тюрьме.
Об итогах судебного процесса сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Мужчина, совершивший тяжкое преступление, приехал в Петербург на работу. В один из дней он находился в гостях у своей знакомой. Между ними произошла ссора, переросшая в драку. В результате осужденный взял брючный ремень и задушил жертву.
Суд назначил преступнику 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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19.02.2021 102