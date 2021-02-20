В районе Хапо — Ое активисты нашли стихийную свалку. Приехавший ассенизатор был пойман с поличным

Во Всеволожском районе неравнодушные жители местного поселка обнаружили незаконную свалку отходов. Во время ожидания активистами профильных служб на место свалки прибыла спецмашина с нечистотами.

Фото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти"

Информацию о стихийной свалке в Хапо — Ое сообщили в группе Вконтакте «Дежурный по Ленобласти». Как отметил автор поста, в поле навалены кучи пропавших овощей и фруктов «в сетках и ящиках из пластика». Также много бытового мусора.

Вызвали разные службы и во время ожидания прям в руки приехала машина для слива нечистот. Все участники ожидают приезда Эконадзора. Мусор предположительно весь с Софийской базы.