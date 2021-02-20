В районе Хапо — Ое активисты нашли стихийную свалку. Приехавший ассенизатор был пойман с поличным

Автор: Анастасия Щербакова
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Во Всеволожском районе неравнодушные жители местного поселка обнаружили незаконную свалку отходов. Во время ожидания активистами профильных служб на место свалки прибыла спецмашина с нечистотами.

В районе Хапо - Ое активисты нашли стихийную свалку. Приехавший ассенизатор был пойман с поличным Хапо-Ое, стихийная свалка, мусор, Всеволожский районФото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти"
В районе Хапо - Ое активисты нашли стихийную свалку. Приехавший ассенизатор был пойман с поличным Хапо-Ое, стихийная свалка, мусор, Всеволожский районФото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти"
В районе Хапо - Ое активисты нашли стихийную свалку. Приехавший ассенизатор был пойман с поличным Хапо-Ое, стихийная свалка, мусор, Всеволожский районФото: группа в ВК "Дежурный по Ленобласти"

Информацию о стихийной свалке в Хапо — Ое сообщили в группе Вконтакте «Дежурный по Ленобласти».  Как отметил автор поста, в поле навалены кучи пропавших овощей и фруктов «в сетках и ящиках из пластика». Также много бытового мусора.

Вызвали разные службы и во время ожидания прям в руки приехала машина для слива нечистот. Все участники ожидают приезда Эконадзора. Мусор предположительно весь с Софийской базы.
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