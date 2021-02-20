В Петербурге поставили памятник рэп-исполнителю Моргенштерну

Блогер из Санкт-Петербурга Илья Плавник установил на Кирочной улице памятник рэперу Моргенштерну (Алишер Валеев). Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Twitter.

В интервью с радиостанцией «Говорит Москва» блогер рассказал, что объект обошелся ему в 500 тыс. рублей.

Также Илья Плавник поделился планами об открытии на Крестовском острове музея, посвященного Моргенштерну. Для этого он заявил о готовности к сотрудничеству с правительством республики Башкирия — родины эпатажного рэп-исполнителя Моргенштерна.