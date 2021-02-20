На «Госуслугах» появится возможность записывать детей в школу

В скором времени расширится перечень услуг портала «Госуслуги». Министерство просвещения предлагает дать возможность гражданам записывать детей в школу через онлайн-сервис.

Проект приказа ведомство опубликовало в субботу, 20 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказом вносятся изменения в порядок приема в части возможного способа подачи заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, наряду с другими способами, посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — цитирует ТАСС

На данный момент заявления о приеме на обучение в школы подаются лично в образовательное учреждение. Также предусмотрен вариант подавать документы через сайт школы, по почте или по электронной почте.