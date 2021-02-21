В ночь на 21 февраля в полицию поступило сообщение о минировании «Питэрленда»

В Северной столице неизвестный заявил о минировании торгового цента «Питерлэнд» на Приморском проспекте. За неделю это второй случай ложного вызова. Ранее другой «минёр» грозился подорвать жилой дом из-за буйного соседа.

О происшествии сообщил портал 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Трое сотрудников ОВД выехали на место, где якобы заложена бомба, однако ничего не нашли — вызов был ложный. НА данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне вечером в Кировске в полицию поступил вызов от мужчины, который жаловался на неадекватного соседа, который избивал его. Чтобы отомстить обидчику, он угрожал взорвать дом № 15 на улице Победы, где проживают недруги. Сотрудники полиции также выезжали на указанный адрес, однако ни «минёра», ни бомб не обнаружили. По данному эпизоду также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.