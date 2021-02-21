Найденному в Луге младенцу было 5 дней от роду

Установлен возраст погибшего младенца, которого обнаружили у мусорки утром 20 февраля в Луге. Остальные обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

Невские новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщили, что обнаруженному у мусорного контейнера новорожденному ребенку на момент смерти было всего 5 дней, а то и меньше.

Ранее ivbg.ru сообщали о трупе новорожденного ребенка возле мусорного контейнера на улице Киевской в Луге. Младенец был завернут в тряпки. Вероятно ребенка привезли в частный сектор из другого микрорайона Луги.