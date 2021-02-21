Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга сократился на 15 млн человек

Жители Северной столицы стали реже пользоваться проездом в общественном транспорте. Виной этому снова стала пандемия коронавируса.

Пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области привел данные, согласно которым за январь общественный транспорт перевез на 15 млн меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2020 года. В сумме услугами городской транспортной инфраструктуры воспользовалось 32 млн. человек.

При этом, в Ленинградской области на общественном транспорте проехало за прошедший месяц 4 млн. человек, это примерно на 1 млн 400 тысяч меньше, чем за этот же период прошлого года.