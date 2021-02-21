Одна из жительниц поселка Победа пожаловалась в инстаграме губернатора Дрозденко на протекающую крышу дома. По её словам, ремонта ждут уже 30 лет.

Одна из жительниц поселка Победа Выборгского района пожаловалась на протекающую крышу многоквартирного дома по улице Мира. Свое обращение она оставила в инстаграме губернатора Александра Дрозденко. По её словам, крыши домов текут у нескольких жильцов квартир из-за того, что надлежащего ремонта не было много лет. Жительница припомнила и отсутствие нормальной питьевой воды, из-за неработающих очистных сооружений.

По состоянию на 20 февраля, комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области ответил на обращение жительницы и попросил уточнить адрес.

Об этом стало известно ivbg.ru из инстаграма главы Ленобласти — drozdenko_au.