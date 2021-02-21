Жительница Выборгского района пожаловалась на протекающую крышу дома

Автор: Анастасия Щербакова
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Одна из жительниц поселка Победа пожаловалась в инстаграме губернатора Дрозденко на протекающую крышу дома. По её словам, ремонта ждут уже 30 лет.

Одна из жительниц поселка Победа Выборгского района пожаловалась на протекающую крышу многоквартирного дома по улице Мира. Свое обращение она оставила в инстаграме губернатора Александра Дрозденко. По её словам, крыши домов текут у нескольких жильцов квартир из-за того, что надлежащего ремонта не было много лет. Жительница припомнила и отсутствие нормальной питьевой воды, из-за неработающих очистных сооружений.

Скриншот из инстаграма drozdenko_au
Скриншот из инстаграма drozdenko_au

По состоянию на 20 февраля, комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области ответил на обращение жительницы и попросил уточнить адрес.

Скриншот из инстаграма drozdenko_au
Скриншот из инстаграма drozdenko_au

Об этом стало известно ivbg.ru из инстаграма главы Ленобласти — drozdenko_au.

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